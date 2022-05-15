Экс-президент «Локомотива» назвал удачные трансферы команды в этом сезоне

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с журналистами назвал удачные и не самые удачные трансферы московского клуба в этом сезоне.

Наумов сказал Metaraitings.ru, что неплохими трансферами точно стоит назвать форвардов Вильсона Изидора и Яна Кухту. Функционер отметил, что перспективно выглядит и Наир Тикнизян, которого в последнее время сильно критикуют. Экс-президент «железнодорожников» добавил, что его не впечатлила игра Тина Едвая и Бека-Бека, которые не стоят тех денег, которые за них заплатили.

Напомним, что московский «Локомотив» на данный момент занимает шестую строчку в российском чемпионате.