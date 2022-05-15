Быстров сравнил Сергеева с Кержаковым

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров в разговоре с журналистами сравнил форварда питерского клуба Ивана Сергеева с Александром Кержаковым.

Быстров сказал «Матч ТВ», что всё зависит от Сергеева, но у нападающего есть все необходимые качества для того, чтобы играть в основном составе питерского клуба. Экс-игрок отметил, что Сергеева можно сравнить с Кержаковым, так как они оба форварды похожего плана, которые много забивают и всегда выкладываются на поле.

Напомним, что в этом сезоне Иван Сергеев провёл в российском чемпионате в составе «Зенита» девять матчей, в которых забил четыре мяча и сделал два ассиста.