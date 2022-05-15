Быстров: Дзюба уже прошлое для «Зенита»

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владимир Быстров высказался по поводу форварда питерского клуба Артёма Дзюбы.

Быстров сказал «Матч ТВ», что Дзюба помогал команде из Санкт-Петербурга выигрывать чемпионские титулы, но сейчас он для «Зенита» уже прошлое. Экс-игрок отметил, что форвард не железный, так что даже Сергей Семак уже видит, что Дзюба не может выполнять тот объём работы, который необходим для нынешнего «Зенита».

Напомним, что Артём Дзюба в этом сезоне провёл в российском чемпионате 26 поединков, в которых отметился 11 забитыми мячами и пятью ассистами.