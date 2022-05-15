Игрок «Зенита» рассказал об интересе «Спартака»

Защитник Дмитрий Чистяков, выступающий в составе петербургского «Зенита», высказался об интересе со стороны столичного «Спартака».

В интервью корреспонденту «Спорт день за днём» игрок поведал, что слухи о переходе в стан «красно-белых» были во время его выступлений за «Ростов». При этом Дмитрий отметил, что до конкретных разговоров дело не дошло.

28-летний защитник присоединился к «Зениту» летом минувшего года. Он заключил с петербуржцами долгосрочный контракт, рассчитанный до середины 2025 года.

В текущем сезоне РПЛ Чистяков сыграл 26 поединков, записав на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу.