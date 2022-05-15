Бека-Бека: В «Локомотиве» меня все поддерживают

Молодой французский полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека рассказал журналистам о том, как он себя чувствует в московской команде.

Бека-Бека сказал «Спорт-Экспрессу», что он ни разу не пожалел о том, что перебрался в московский клуб, ведь здесь его все поддерживают. Француз отметил, что у него здесь появились хорошие друзья, а именно Керк и Изидор, так что он действительно счастлив в «Локомотиве» и не собирается уходить из команды в ближайшее время.

Напомним, что в этом сезоне Алексис Бека-Бека провёл в российском чемпионате 18 поединков, в которых отметился тремя ассистами.