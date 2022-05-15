Баринов высказался по поводу своего возможного отъезда в Европу

Российский полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал журналистам о том, что думает по поводу своего возможного отъезда в Европу этим летом.

Баринов заявил «Спорт-Экспрессу», что он всегда говорил о том, что если футболист действительно хороший, то он может уехать в добротную европейскую команду. Полузащитник отметил, что он хотел бы попробовать свои силы в Европе, так что, дай бог, чтобы всё сложилось удачно.

Напомним, что до этого в прессе были слухи о том, что в услугах Баринова заинтересована «Валенсия». В этом сезоне полузащитник провёл в РПЛ 22 матча и отметился двумя ассистами.