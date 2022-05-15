ЦСКА может уволить генерального директора

В руководстве московского ЦСКА могут произойти перемены после завершения текущего сезона. Об этом сообщают журналисты «Спорт-экспресса».

Источник отмечает, что «армейский» клуб может расстаться с Романом Бабаевым, ныне занимающим пост генерального директора. На его место москвичи рассматривают Алексея Дуданца, работающего сейчас в «Текстильщике».

Причиной расставания с Бабаевым может стать неудачный сезон-2021/2022. Перед командой были поставлены задачи финишировать в топ-2 Премьер-лиги, а также выиграть Кубок России. Ни одна из целей не была выполнена.

Из Кубка ЦСКА вылетел на стадии ¼ финала, а в РПЛ идет лишь четвертым.