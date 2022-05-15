Бека-Бека: Хотим закончить сезон на позитивной ноте

Французский полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека рассказал о том, как московская команда будет настраиваться на последний матч сезона.

Бека-Бека сказал «Спорт-Экспрессу», что в последней игре этого сезона «железнодорожники» отдадут все силы, так как команда очень хочет закончить чемпионат на позитивной ноте. Француз отметил, что футболисты «Локомотива» продолжат работать, а дальше нужно будет посмотреть, что из всего этого получится.

Напомним, что на данный момент футболисты «Локомотива» занимают шестую строчку в турнирной таблице российского чемпионата. В последнем туре московский клуб сыграет с «Крыльями Советов».