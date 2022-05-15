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Щербаченко: «Отсутствие Языджи – минус, Заболотный не справляется, у ЦСКА нет наконечника» эксклюзив

15 Мая 2022 • 09:00 Комментировать

Экс-главный тренер «Кубани», «Ротора» и ФК «Минск» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от матча 29-го тура чемпионата России «Краснодар» – ЦСКА.

- То, что Языджи не сыграет, это минус для ЦСКА. У «армейцев» сейчас нет впереди лидера. Заболотный не справляется с этой ролью, и наконечник атак отсутствует, остальные позиции тоже выглядят бледно. В принципе, и у «Краснодара», по большому счёту, игры как таковой нет, а есть настрой, есть хорошее желание, есть коллективное давление. Поэтому я оцениваю шансы команд в этой игре как одинаковые.

Думаю, будет ничья 1:1. Наверно, и те, и те забьют, кто-то после чьей-то ошибки. Будем так говорить, немножко отдадим пальму первенства фарту – может случиться какой-то рикошет, какая-то глупость на поле. Если отмотать плёнку немного назад, то вряд ли можно было бы подумать, что ЦСКА и молодёжный состав «Краснодара» будут равны по потенциалу, но сегодня это факт.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Фёдор Щербаченко Чемпионат России РПЛ
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