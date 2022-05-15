Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it и CalcioRusso.com, в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал продление контракта «Зенита» с Сергеем Семаком и ответил на вопрос, стоит ли «Спартаку» организовывать питерцам чемпионский коридор.

- Продление контракта Семака – хорошая новость для «Зенита» . Если человек четыре раза подряд приводил команду к чемпионству, зачем его менять? Тем более еврокубков нет. Я думаю, это нормально, что Семак остаётся.

Насчёт чемпионского коридора, это зависит, по-моему, от конкретной страны и от культуры. В разных странах по-разному. Мне всё равно, честно говоря, сделает «Спартак» коридор или не сделает. Это не большая проблема.