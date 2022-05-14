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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков рассказал, что должен сделать «Зенит» с Дзюбой

14 Мая 2022 • 18:47 Комментировать

Экс-футболист петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Роман Широков поделился мнением насчет будущего нападающего Артёма Дзюбы, у которого подходит к завершению контракт с «сине-бело-голубыми».

В разговоре с корреспондентом Sport24 Широков посоветовал руководству «Зенита» переподписать 33-летнего бомбардира. По его мнению, Артём необходим даже не в стартовом составе – он может выходить на замену и приносить пользу команде.

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги опытный нападающий принял участие в 26 поединках, записав на свой счет 11 забитых мячей и пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Роман Широков Артём Дзюба
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