В РФС высказались о переходе из УЕФА в Азию

Александр Дюков, занимающий пост главы РФС, высказался о возможном переходе организации из УЕФА в конфедерацию футбола Азии.

В интервью «Чемпионату» президент заявил, что союз не рассматривает такой вариант. По его словам, РФС продолжит оставаться членом УЕФА. Все слухи об уходе не имеют под собой основания, подчеркнул Дюков.

Информация о возможном уходе РФС из УЕФА появилась после введения санкции к российскому футболу. Клубы Премьер-лиги были наказаны исключением из еврокубков на сезон-2022/2023, а национальная сборная России получила бан в Лиге наций.

Президент УЕФА - о переходе РФС в Азию: «Футбол России откатится на 100 лет назад»