Дюков: РПЛ не собирается возвращаться к системе «весна-осень»

Президент РФС Александр Дюков рассказал журналистам о возможных изменения в формате российского чемпионата.

Как приводит слова Дюкова «Спорт-Экспресс», для того, чтобы вернуться к системе «весна-осень», необходима поддержка со стороны команды РПЛ и ФНЛ, но пока клубы не видят в этом какой-либо необходимости, так что формат в ближайшее время точно не изменится. Президент РФС отметил, что технически вернуться к прежнему формату будет очень сложно.

Дюков добавил, что возвращение к системе «весна-осень» рассматривает только для клубов ФНЛ-2, которым это изменение пойдёт только на пользу.