«Крылья Советов» получили лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне

Самарские «Крылья Советов» получили лицензию для участия в российском элитном дивизионе в следующем сезоне.

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, «Крылья Советов» прошли все проверки и получили соответствующую лицензию, которая позволит команде из Самары участвовать в матчах РПЛ в следующем сезоне 2022/2023.

Напомним, что на данный момент самарский клуб под руководством Игоря Осинькина занимает седьмую строчку в турнирной таблице. «Крылья Советов» набрали 41 балл в 28 матчах элитного дивизиона. В последних двух турах «крылышки» сыграют с «Ахматом» и «Локомотивом».