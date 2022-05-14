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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Крылья Советов» получили лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне

14 Мая 2022 • 13:37 Комментировать

Самарские «Крылья Советов» получили лицензию для участия в российском элитном дивизионе в следующем сезоне.

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, «Крылья Советов» прошли все проверки и получили соответствующую лицензию, которая позволит команде из Самары участвовать в матчах РПЛ в следующем сезоне 2022/2023.

Напомним, что на данный момент самарский клуб под руководством Игоря Осинькина занимает седьмую строчку в турнирной таблице. «Крылья Советов» набрали 41 балл в 28 матчах элитного дивизиона. В последних двух турах «крылышки» сыграют с «Ахматом» и «Локомотивом».

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Российская Премьер-Лига
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14.05  16:30 Локомотив Москва ... Динамо Москва 3.45 3.45 2.17
14.05  19:00 Ахмат ... Крылья Советов 2.06 3.55 3.65
15.05  14:00 Урал ... Рубин 1.97 3.35 4.30
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