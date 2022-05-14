Жиго рассказал о том, как у него проходила адаптация в «Спартаке»

Французский защитник «Спартака» Самуэль Жиго рассказал журналистам о том, как у него проходила адаптация в московской команде.

Жиго сказал клубной пресс-службе, что сначала чувствовал себя странно, так как не понимал не только русский язык, но и английский. Француз отметил, что первое время в «Спартаке» ему помогали легионеры, включая Зе Луиша, а также Денис Глушаков и Андрей Ещенко, у которых был просто неповторимый английский язык. Защитник добавил, что со временем этим проблемы исчезли и стало легче.

Напомним, что в этом сезоне Самуэль Жиго провёл в российском чемпионате 25 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом.