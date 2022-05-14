Колосков о переходе РФС в Азию: Чеферин пытается вразумить нас

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков высказался по поводу слов президента УЕФА Александера Чеферина, который не советовал России переходить в Азиатскую конфедерацию.

Колосков сказал «Спорт-Экспрессу», что Чеферин пытается вразумить всех нас, ведь переход России в Азиатскую конфедерацию станет для отечественного футбола гибелью. Почётный президент РФС отметил, что сейчас важно не принимать подобные спорные решения, ведь как только ситуация успокоится, то нас обязательно вернут в еврокубки и остальные турниры.

Напомним, что руководители УЕФА решили отстранить российские клубы от еврокубков из-за ситуации на Украине.