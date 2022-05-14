Джудович: Российским клубам без разницы, кто будет производить форму

Экс-защитник сборной Черногории Миодраг Джудович поделился с журналистами своим мнением по поводу возможных проблем российских клубов, связанных с экипировкой.

Джудович сказал «РБ-Спорту», что российским командам сейчас нужно искать других спонсоров и производителей формы. Черногорец отметил, что клубам из России, в принципе, без разницы, кто будет производить форму, так как вся экипировка всё равно производится в Китае. Экс-игрок добавил, что командам стоит обратить внимание на бренды из Индии, Вьетнама, Индонезии и других стран.

Напомним, что некоторые компании по изготовлению спортивной формы решили прекратить сотрудничество с российскими командами из-за ситуации на Украине.