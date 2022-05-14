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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков о словах Чеферина: Пусть возвращает нас в еврокубки и другие турниры

14 Мая 2022 • 12:39 Комментировать

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Роман Широков высказался по поводу слов президента УЕФА Александера Чеферина о том, что России не стоит переходить в Азиатскую конфедерацию.

Широков сказал «Спорт-Экспрессу», что если Чеферин считает, что уход РФС в Азию будет ошибкой, то пусть президент УЕФА возвращает нас в еврокубки и другие турниры. Экс-игрок отметил, что Россия и так никуда не рыпалась, но нас всё равно отстранили от всех турниров, ведь всё решают политики.

Напомним, что российские клубы и сборные были отстранены боссами УЕФА от всех международных матчей под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Широков УЕФА Александер Чеферин
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