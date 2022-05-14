«Это был откровенный вброс»: Юран рассказал о конфликте с Мирзовым

Наставник подмосковных «Химок» Сергей Юран рассказал журналистам о якобы конфликте с полузащитником Резиуаном Мирзовым.

Юран в эфире «Матч ТВ» сказал, что информация о конфликте с Мирзовым перед матчем с ЦСКА была откровенным вбросом. Тренер подмосковной команды отметил, что он сам уже всё выяснил по этой теме. Наставник «Химок» добавил, что за состав и результат отвечает тренер, так что тут никаких претензий к нему не было.

Напомним, что в прессе были слухи о том, что перед матчем с «армейцами» между Юраном и Мирзовым произошёл конфликт из-за того, что в стартовом составе «Химок» вышел Илья Садыгов.