Степашин: Валентина Яшина была символом «Динамо»

Один из руководителей московского «Динамо» Сергей Степашин высказался по поводу смерти Валентины Яшиной.

Степашин сказал «Спорт-Экспрессу», что сегодня все динамовцы попрощаются с вдовой Льва Яшина на матче с «Локомотивом». Член совета директоров «Динамо» отметил, что если бы не Валентина Тимофеевна, то у Яшина бы, возможно, не было бы «Золотого мяча». Функционер добавил, что Валентина Яшина была символом и талисманом московской команды.

Напомним, что 10 мая Валентина Яшина умерла на 92-м году жизни. Динамовцы почтят память вдовы Льва Яшина на предстоящем столичном дерби с «Локомотивом».