Турецкий клуб отказался от лучшего бомбардира РПЛ Агаларова – названа причина

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов мог сменить клубную прописку и продолжить карьеру в турецкой Суперлиге, где заинтересованность в его услугах проявлял «Истанбул Башакшехир».

Однако, по сведениям Metaratings.ru, сделка сорвалась из-за финансовых запросов российской стороны. Руководство «Уфы» оценило бомбардира в три миллиона евро, а также настаивало на включении в договор различных бонусных выплат. Из-за таких требований интерес «Истанбула» к Агаларову мгновенно угас.

Гамид – лучший голеадор текущего сезона РПЛ. В его активе 18 забитых мячей в 27 поединках.