Файзулин рассказал о работе с Адвокатом

Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин рассказал журналистам о том, что думает по поводу совместной работы с Диком Адвокатом в питерском клубе.

Файзулин сказал «Матч ТВ», что голландский специалист мог и накричать, и смешно пошутить, но по большей части он просто не мешал команде, которая в тот момент был на ходу. Экс-игрок отметил, что Адвокат очень хорошо чувствовал состояние футболистов и без необходимости не влезал в игру, что говорит о большом тренерском опыте.

Напомним, что Дик Адвокат работал в «Зените» с 2006 по 2009 год. Вместе с питерским клубом голландский тренер выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.