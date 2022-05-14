Депутат Свищев: Футбол в кинотеатрах это отличная идея

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев рассказал журналистам о том, что думает по поводу показа футбольных матчей в кинотеатрах.

Свищев сказал «Спорту день за днём», что идея с показом футбольных трансляций в кинотеатрах просто отличная, ведь это поможет популяризировать спорт в нашей стране. Политик отметил, что зал кинотеатра гораздо более комфортное и приятное место для просмотра футбола, нежели какой-нибудь шумный бар.

Напомним, что в этом сезоне победу в российском чемпионате одержали футболисты питерского «Зенита». Команда Сергея Семака завоевала четвёртый титул кряду.