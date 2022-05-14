Агент Малкома и Клаудиньо высказался о будущем бразильцев в «Зените»

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, который представляет интересы легионеров «Зенита» Клаудиньо и Малкома, ответил на вопрос о будущем своих клиентов в стане «сине-бело-голубых».

В интервью Sport24 Гарсия заявил, что пока рано обсуждать будущее игроков. По его словам, пока ничего не понятно, и он не знает, когда наступит ясность.

Напомним, что трудовое соглашение Клаудиньо рассчитано до лета 2026 года, а контракт Малкова истекает по окончании сезона-2023/2024.

Оба игрока в составе «Зенита» досрочно стали чемпионами российской Премьер-лиги.