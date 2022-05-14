Геркус: УЕФА отговаривает РФС от перехода в Азию, но ничего не предлагает взамен

Экс-президент московского «Локомотива» Илья Геркус в своём телеграм-канале высказался по поводу возможного перехода РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

Геркус написал, что президент УЕФА Чеферин отговаривает Россию от перехода в Азию, но совершенно не выбирает выражений. Экс-руководитель «Локомотива» отметил, что в УЕФА переживают по этому поводу и пытаются отговорить РФС от перехода в Азиатскую конфедерацию, но взамен совершенно ничего не предлагается.

Напомним, что Александер Чеферин недавно заявил о том, что если РФС перейдёт в Азиатскую конфедерацию, то футбол в России откатится на 100 лет назад.