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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко объяснил, почему Зарема не любит «Зенит»

14 Мая 2022 • 09:19 Комментировать

Андрей Червиченко, который являлся владельцем московского «Спартака», поделился мнением о Зареме Салиховой. Функционер рассказал, почему жена Леонида Федуна нелестно отзывается о петербургском «Зените».

«Мы всегда недовольны теми, кто лучше нас. Говорила бы она о ком-то другом, если бы первым был не «Зенит»? Не важна персона, важна сама процедура и танцы с бубнами», - передает слова Червиченко «Спорт день за днём».

Напомним, что на этих выходных «Спартак» примет «Зенит» на своем домашнем стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

«Зенит» досрочно стал чемпионом сезона-2021/2022 РПЛ, а «красно-белые» занимают лишь девятую строчку.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Червиченко Зарема Салихова
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