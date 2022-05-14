Романцев: Не вижу, что «Зенит» безоговорочный лидер РПЛ

Бывший наставник московского «Спартака» Олег Романцев поделился с журналистами своим мнением по поводу гегемонии питерского «Зенита» в российском чемпионате.

Романцев сказал «РБ-Спорту», что гегемония команды из Санкт-Петербурга отрицательно сказывается на российском чемпионате, хотя «Зенит» точно не является безоговорочным лидером РПЛ. Опытный специалист отметил, что другим клубам, а именно «Спартаку», «Динамо» и ЦСКА, просто нужно поверить в свои силы для того, чтобы на равных сражаться с «Зенитом».

Напомним, что в этом сезоне подопечные Сергея Семака завоевали чемпионство досрочно. «Зенит» четыре года кряду выигрывает титул.