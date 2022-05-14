Президент УЕФА - о переходе РФС в Азию: «Футбол России откатится на 100 лет назад»

На прошлой неделе УЕФА ввел жесткие санкции в отношении российского футбола. Глава организации Александер Чеферин поделился мнением о возможном переходе клубов РПЛ в конфедерацию футбола Азии.

«Это инициатива кого-то из политиков, а не РФС. Думаю, если это произойдет, то футбол России откатится на 100 лет назад», - приводит слова руководителя УЕФА Cope.

2 мая исполком УЕФА решил отстранить российские команды от еврокубков на следующий сезон. Также санкции задели и национальную сборную России, которая получила бан в Лиге наций.

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