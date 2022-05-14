Главный тренер солигорского «Шахтёра» Сергей Ташуев, тренировавший ранее «Краснодар» и «Кубань», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от матчей 29-го тура РПЛ «Локомотив» – «Динамо» и «Краснодар» – ЦСКА.

- В «Локомотиве» ребята стараются занять пятое, четвёртое место, но не более того. У них молодая команда, и она будет противостоять клубу, который борется за второе место. У «Динамо», конечно, мотивация сумасшедшая. «Локомотив» постарается не уступить, дать бой. Это московское дерби, и я думаю, матч будет хороший, смотрибельный, с интригой.

Через такие матчи, как с «Локомотивом», можно качественно подготовиться к финалу Кубка. Повысить командную скорость, наладить взаимодействия, с позитивом выйти на финал, ментально поднять свой уровень на позицию сильного.

«Краснодар» старается играть в футбол стилевой, атакующий, который был присущ ему раньше и к которому я приложил руку в своё время. Там ребята молодые, задорные. А ЦСКА сегодня команда, строящая игру, подбирающая состав, с легионерами. Матч будет нормальный.

«Локомотив» и «Спартак» сыграют сегодня, 14 мая, в 16:30 по московскому времени, а «Краснодар» и ЦСКА – завтра, 15 мая, в 19 часов.