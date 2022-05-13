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Ташуев: «Не сказал бы, что состав «Нижнего» намного слабее состава «Сочи» эксклюзив

13 Мая 2022 • 23:42 Комментировать

Главный тренер солигорского «Шахтёра» Сергей Ташуев, тренировавший в прошлом «Краснодар» и «Кубань», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал попадание «Сочи» в призовую тройку РПЛ после матча с «Нижним Новгородом» (0:0).

- «Нижний Новгород» играет без мяча, в основном обороняется, отбивается, какой-то шансик ищет. Это футбол, скажем так, далеко не будущего и далеко не прогрессивный, но он даёт какой-то локальный результат. Хотя, опять же, забей «Сочи» – и всё. «Нижний» – апологет странного футбола – пять раз за матч касаются мяча. Ну раз нравится, то пусть так играют.

«Сочи» чётко выполняет поставленную задачу. Это успех в первую очередь тренерского штаба – Федотова и его помощников, которые реализуют свои идеи, выстраивают игру, действуют хладнокровно. Не сказал бы, что состав «Нижнего» намного слабее состава «Сочи». Те же Бурмистров, Терехов, Маргасов и так далее – нормальные футболисты, профессионалы, но не более того. Не стоит преувеличивать силу «Сочи».

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Евро-Футбол.Ру,
Нижний Новгород Сергей Ташуев Чемпионат России Сочи РПЛ
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