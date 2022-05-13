Силкин - о борьбе за второе место: «Сочи» выглядит опытнее»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался по поводу борьбы за второе место в Российской премьер-лиге между его бывшей командой и «Сочи».

Сегодня, 13 мая, в матче 29-го тура РПЛ сочинцы сыграли в ничью с «Нижним Новгородом» и на данный момент опережают «бело-голубых» на одно очко.

Специалист отметил, что если команда Шварца обыграет «Локомотив», то в последнем туре им достаточно будет сыграть вничью с «Сочи».

По игре «Сочи» более сбалансированная команда, более ровно идет. Команда сейчас на ходу. «Сочи» выглядит опытнее. Игроки притерлись, тренер не тасует состав», — приводит слова Силкина Betonmobile.ru.