Игонин высказался за увеличение количества команд в РПЛ

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин высказался о необходимости увеличить количество команд в РПЛ до 18 команд.

«Для меня очевидно — нужно расширять. Это позволит развить футбол в регионах. Для самого футбола, его развития расширение будет полезно», — цитирует Игонина «Спорт День за Днём».

В текущем сезоне в Российской премьер-лиги выступают 16 команд. По информации российских СМИ в следующем сезоне ожидается расширение количества команд в РПЛ до 18.

Чемпионом России в сезоне-2021/22 стал «Зенит», который оформил досрочное чемпионство в 27-м туре, обыграв «Локомотив» (3:1).

В финале Кубка России «Спартак» сыграет против «Динамо». Встреча состоится 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».