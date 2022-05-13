Тарасов ответил на обвинения в избиении Бузовой

Известный российский футболист Дмитрий Тарасов, поигравший за московский «Локомотив» и национальную сборную, дал интервью Ксении Собчак. В ходе беседы интервьюер задала вопрос игроку о драках с его бывшей супругой Ольгой Бузовой.

«Пьяные дебоши? Это вранье! У нас были конфликты, как у всех. Миримся, ругаемся… Но, чтобы драться... Бред», - поведал Дмитрий на ютуб-канале журналистки.

Тарасов и Бузова прожили в браке с 2012 по 2016 год, после чего пара подала заявление на развод.

Последним местом работы 35-летнего полузащитника был «Велес». Сейчас же футболист находится в статусе свободного агента.