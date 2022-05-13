Что сохранит Роналду в «Манчестер Юнайтед», кто будет решать будущее Мбаппе, и почему Левандовски уходит из «Баварии» - в главных слухах недели

В главных слухах недели вы узнаете о том, что сохранит Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед», как будет приниматься решение по будущему Килиана Мбаппе, и по какой причине Роберт Левандовски уйдёт из «Баварии» ближайшим летом. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Что сохранит Роналду в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» на финише сезона не борется за место в Лиге чемпионов. Ходили слухи о том, что непопадание в сильнейший клубный турнир континента может повлечь за собой уход из клуба Криштиану Роналду. Ведь сезон без Лиги чемпионов – проблема для вечно амбициозного 37-летнего португальца. Однако на днях в СМИ появилась информация о том, что сам Роналду считает свою работу на «Олд Траффорд» незавершённой. Это должно сохранить звёздного форварда в стане «красных дьяволов». Криштиану якобы уже сообщил партнёрам, что остаётся. Уход форварда возможен только в том случае, если такое решение примет новый рулевой «МЮ» Эрик тен Хаг.

Почему трансфер Холанна в «Реал» сорвался

Эрлинг Холанн перейдёт в «Манчестер Сити». О грядущем трансфере талантливого норвежца на днях было объявлено официально. Холанн отправится в Англию, хотя изначально предполагалось, что он будет играть в Испании. Как-то якобы сам форвард говорил фанатам о желании выступать в испанском чемпионате. Холанна плотно связывали с «Реалом», но трансфер сорвался. Поговаривают, что причина заключается в отказе мадридского клуба от включения в трудовой договор пункта об отступных в размере 150 миллионов евро. Представители игрока якобы хотели, чтобы такую опцию можно было бы активировать со второго сезона пребывания Эрлинга в Мадриде.

Кто будет решать будущее Мбаппе

До истечения срока действующего контракта Килиана Мбаппе с «ПСЖ» остаётся всего полтора месяца. По футбольным меркам это очень мало, однако ясности в вопросе будущего форварда до сих пор нет. Если верить появившимся слухам, решение о дальнейшей судьбе Мбаппе будет принято на семейном совете. При этом на днях в прессе снова стало появляться много информации о летнем переходе Килиана в «Реал», к которому игрок якобы склоняется. Появились даже цифры – форвард получит 100 миллионов евро подписного бонуса, а его заработная плата будет измеряться 50 миллионами евро за сезон.

Почему Левандовски уходит из «Баварии»

Роберт Левандовски может стать героем новой трансферной саги. На неделе в СМИ просочилась информация о том, что польский форвард сообщил руководителям «Баварии» о нежелании подписывать новый контракт. Действующее соглашение футболиста рассчитано ещё на год, то есть мюнхенскому клубу имеет смысл продавать игрока ближайшим летом, чтобы иметь возможность хорошо заработать.

Появились слухи и о причинах, по которым Роберт Левандовски задумал менять клубную прописку. Звёздному поляку якобы не нравится главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн. Форварду не по душе методы работы молодого специалиста, в том числе система тренировок и выбираемая тактика.

Слухи собирал Александр Тихий.