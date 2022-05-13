Московский «Спартак» потерял технического спонсора из-за санкций, которые УЕФА применил к российскому футболу. Американский производитель экипировки Nike, который сотрудничал с «красно-белыми» на протяжении 17 лет, был вынужден отказаться от контракта с клубом.

«Спорт-экспресс» разузнал, какой могла быть гостевая форма «народной команды» в следующем сезоне, если бы контракт с Nike остался в силе. Домашний комплект экипировки должен был быть аналогичным в красном цвете.

Напомним, что в «Спартаке» сообщили о существенных потерях после разрыва контракта с Nike.