В «Спартаке» рассказали о ценах на атрибутику после ухода Nike

Накануне стало известно о прекращении сотрудничества между американским поставщиком экипировки Nike и московским «Спартаком». Бренд ушел из России из-за санкций УЕФА.

В беседе со «Спорт-экспрессом» коммерческий директор Рустам Махмутов рассказал, что произойдет с ценами на клубную атрибутику после потери технического партнера.

«Трудно ответить на вопрос по ценообразованию. Клуб будет стремиться к удержанию розничных цен на форму и атрибутику», - сказал представитель «красно-белых».

Ранее в «Спартаке» рассказали, кто может заменить Nike.

Стало известно, сколько миллионов потеряет «Спартак» из-за ухода Nike