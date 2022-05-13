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Белоус выдвинул кандидатуру Заремы на пост гендиректора «Спартака»

13 Мая 2022 • 15:18 Комментировать

Футбольный функционер Юрий Белоус поделился своим мнением о Зареме Салиховой, жене владельца московского «Спартака» Леонида Федуна.

«Зареме все допустимо, потрясающая женщина. Я бы на месте Федуна поставил ее гендиректором «Спартака». Чтобы она показала себя», - передает слова Белоуса «РБ Спорт».

Напомним, что накануне Зарема Салихова поделилась мнением по поводу судейского назначения на поединок 29-го тура российской Премьер-лиги между «Спартаком» и петербургским «Зенитом». Жену Федуна очень смутил тот факт, что на системе VAR будет работать Сергей Иванов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Юрий Белоус Зарема Салихова
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