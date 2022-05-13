Известны планы Семака по карьере в «Зените»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак строит долгосрочные планы относительно сотрудничества с «сине-бело-голубыми».

Согласно данным Metaratings.ru, наставник, несмотря на пролонгацию сотрудничества на следующий сезон, хотел бы заключить с «сине-бело-голубыми» долгосрочный трудовой договор. Семак готов предоставить руководству план развития команды. Диалог между сторонами может состояться в конце текущего сезона.

46-летний специалист возглавил питерцев в 2018 году. Под его руководством команда четыре раза выиграла РПЛ.