Романцев назвал причину развала «Локомотива»

Известный футбольный специалист Олег Романцев, поработавший в «Спартаке», поделился мнением о неудачах московского «Локомотива». В разговоре с «РБ Спорт» он рассказал, в чем кроется причина.

«Локомотив», считаю, развалили, убрав Сёмина», - заявил Олег Иванович в беседе с корреспондентом.

Напомним, что Сёмин покинул пост главного тренера «железнодорожников» по завершении сезона-2019/2020. Под руководством 75-летнего наставника «Локомотив» трижды становился чемпионом России и шесть раз выигрывал Кубок страны.