Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Романцев назвал причину развала «Локомотива»

13 Мая 2022 • 14:55 Комментировать

Известный футбольный специалист Олег Романцев, поработавший в «Спартаке», поделился мнением о неудачах московского «Локомотива». В разговоре с «РБ Спорт» он рассказал, в чем кроется причина.

«Локомотив», считаю, развалили, убрав Сёмина», - заявил Олег Иванович в беседе с корреспондентом.

Напомним, что Сёмин покинул пост главного тренера «железнодорожников» по завершении сезона-2019/2020. Под руководством 75-летнего наставника «Локомотив» трижды становился чемпионом России и шесть раз выигрывал Кубок страны.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Сёмин Олег Романцев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
13.05  19:00 Сочи ... Нижний Новгород 1.51 4.10 7.40
14.05  14:00 Уфа ... Арсенал Тула 2.07 3.25 4.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Мая
14:55 · Россия. Премьер-лига
Романцев назвал причину развала «Локомотива»
14:28 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» рассказали, кто может заменить Nike
13:21 · Россия. Премьер-лига
Лаксальт не поможет «Динамо» в матче с «Локомотивом»
13:17 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала»: Мы готовы рассмотреть вариант с формой от российских поставщиков
13:11 · Россия. Премьер-лига
Романцев считает, что «Спартак» укомплектован для борьбы за топ-3
13:06 · Кубок России
Романцев высказал мнение по финалу «Спартак» - «Динамо»
13:03 · Кубок России
40 миллионов причин победить: Стали известны призовые за победу в Кубке России
12:58 · Кубок России
Лаксальт о финале Кубка России: Это будет великая игра для всех
12:52 · Кубок России
Романцев: Престижность Кубка России восстановлена 1
12:35 · Кубок России
Стало известно время начала финала Кубка России 1
12:31 · Россия. Премьер-лига
Колосков об апелляции российских клубов: В этом нет смысла 1
12:25 · Россия. Премьер-лига
Пловец Рылов раскритиковал российский футбол
12:19 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок ЦСКА рассказал о проблемах с лишним весом у Карвальо
12:19 · Россия. Премьер-лига
Сёмин отреагировал на решение «Зенита» сохранить Семака
12:10 · Россия. Премьер-лига
Пловец Рылов объяснил, почему не любит футбол
Все новости
Рекомендуем