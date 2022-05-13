В «Спартаке» рассказали, кто может заменить Nike

Московский «Спартак» рассматривает различные варианты изготовителей игровой формы. Об этом в разговоре со «Спорт-экспрессом» рассказал представитель «красно-белых» Рустам Махмутов.

Во время общения с журналистом коммерческий директор клуба поведал, что рассматривается широкий географический спектр потенциальных технических партнеров. Среди них российские бренды, Китай и ряд стран Европы, заявивших о готовности к сотрудничеству.

Ранее стало известно, что американский производитель экипировки Nike принял решение расторгнуть контракт со «Спартаком» из-за санкций УЕФА.

Demix готов стать поставщиком формы для клубов РПЛ