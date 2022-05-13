Президент «Урала»: Мы готовы рассмотреть вариант с формой от российских поставщиков

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал журналистам, что екатеринбургская команда готова рассмотреть форму от российских поставщиков.

Иванов сказал «РБ-Спорту», что уральская команда вполне готова рассмотреть вариант с покупкой формы у российских поставщиков, но сейчас у «шмелей» форма от компании Nike. Функционер отметил, что представители «Урала» будут рассматривать разные варианты и следить за развитием событий в мире.

Напомним, что на данный момент екатеринбургский клуб занимает 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. «Урал» сражается за сохранение прописки в элитном дивизионе.