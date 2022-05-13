Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент «Урала»: Мы готовы рассмотреть вариант с формой от российских поставщиков

13 Мая 2022 • 13:17 Комментировать

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал журналистам, что екатеринбургская команда готова рассмотреть форму от российских поставщиков.

Иванов сказал «РБ-Спорту», что уральская команда вполне готова рассмотреть вариант с покупкой формы у российских поставщиков, но сейчас у «шмелей» форма от компании Nike. Функционер отметил, что представители «Урала» будут рассматривать разные варианты и следить за развитием событий в мире.

Напомним, что на данный момент екатеринбургский клуб занимает 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. «Урал» сражается за сохранение прописки в элитном дивизионе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
13.05  19:00 Сочи ... Нижний Новгород 1.51 4.10 7.40
14.05  14:00 Уфа ... Арсенал Тула 2.07 3.25 4.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Мая
14:28 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» рассказали, кто может заменить Nike
13:21 · Россия. Премьер-лига
Лаксальт не поможет «Динамо» в матче с «Локомотивом»
13:17 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала»: Мы готовы рассмотреть вариант с формой от российских поставщиков
13:11 · Россия. Премьер-лига
Романцев считает, что «Спартак» укомплектован для борьбы за топ-3
13:06 · Кубок России
Романцев высказал мнение по финалу «Спартак» - «Динамо»
13:03 · Кубок России
40 миллионов причин победить: Стали известны призовые за победу в Кубке России
12:58 · Кубок России
Лаксальт о финале Кубка России: Это будет великая игра для всех
12:52 · Кубок России
Романцев: Престижность Кубка России восстановлена 1
12:35 · Кубок России
Стало известно время начала финала Кубка России 1
12:31 · Россия. Премьер-лига
Колосков об апелляции российских клубов: В этом нет смысла 1
12:25 · Россия. Премьер-лига
Пловец Рылов раскритиковал российский футбол
12:19 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок ЦСКА рассказал о проблемах с лишним весом у Карвальо
12:19 · Россия. Премьер-лига
Сёмин отреагировал на решение «Зенита» сохранить Семака
12:10 · Россия. Премьер-лига
Пловец Рылов объяснил, почему не любит футбол
12:05 · Россия. Премьер-лига
Денис Попов: Газзаев один из лучших тренеров России
Все новости
Рекомендуем