Романцев считает, что «Спартак» укомплектован для борьбы за топ-3

Бывший наставник «Спартака» Олег Романцев высказался по поводу перспектив московской команды в следующем сезоне.

Романцев сказал «Спорт-Экспрессу», что московская команда точно укомплектована для борьбы за тройку лучших в следующем сезоне, но для этого тренерам и футболистам нужно будет хорошенько поработать. Экс-тренер «Спартака» считает, что нынешний состав «красно-белых» вполне способен играть в комбинационный футбол и претендовать на топ-3.

Напомним, что на данный момент спартаковцы под руководством Паоло Ваноли занимают лишь девятую строчку в турнирной таблице РПЛ.