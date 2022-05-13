От расширения до раздела по географическому признаку: РПЛ предложила 5 вариантов проведения нового сезона

На этой неделе руководство Премьер-лиги предоставило клубам элитного дивизиона чемпионата России варианты проведения следующего сезона. Как стало известно журналистам Sports.ru, на рассмотрение были отправлены пять предложений.

Первая идея – классическая, без изменений. В РПЛ выступят 16 участников, которые проведут 30 туров. В календарь будут добавлены игры Кубка лиги.

Вторая – 16 клубов играют 30 туров, после чего делятся на три группы в соответствии с итоговыми местами: 1-4, 5-12 и 13-16.

Третий вариант – 16 команд проводят 30 туров, а затем идет деление на две группы по восемь участников.

Четвертый – 16 клубов и 30 туров, после чего команды разделят по географическому признаку из-за ограничений в перелетах.

Пятый – расширение Премьер-лиги до 18 участников.