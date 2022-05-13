Колосков об апелляции российских клубов: В этом нет смысла

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков рассказал журналистам о том, что думает по поводу апелляции российских клубов в CAS.

Колосков сказал «РБ-Спорту», что клубы большие молодцы, что борются, но в этом нет никакого смысла, ведь решение уже принято и вряд ли кто-то в ближайшее время его изменит. Почётный президент РФС отметил, что, как бы это ни было обидно, но сейчас реальность такова, что российских клубов в еврокубках в ближайшее время не будет.

Напомним, что представители «Сочи», «Зенита», ЦСКА и «Динамо» выступили с апелляцией по поводу решения УЕФА отстранить российские клубы от еврокубков.