Пловец Рылов раскритиковал российский футбол

Именитый российский пловец Евгений Рылов в разговоре с журналистами раскритиковал российский футбол.

Рылов сказал ТАСС, что наш футбол настолько сильно уступает европейским чемпионатам, так как в РПЛ слишком много неточных передач, постоянная возня и слишком много лишних движений рядом с чужой штрафной площадью. Пловец отметил, что футболисты в российском чемпионате слишком долго думают и не могут быстро принимать правильные решения, а из-за этого теряется зрелищность.

Напомним, что в этом сезоне досрочный титул себе уже обеспечили футболисты питерского «Зенита», которые выиграли четвёртое чемпионство кряду.