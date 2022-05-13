Сёмин отреагировал на решение «Зенита» сохранить Семака

Легенда российского тренерского цеха Юрий Сёмин отреагировал на пролонгацию сотрудничества между петербургским «Зенитом» и наставником команды Сергеем Семаком.

В разговоре со «Спорт-экспрессом» Юрий Павлович назвал это замечательной новостью. По мнению Сёмина, стороны приняли правильное решение.

Ранее Семак заявил, что его контракт с питерцами был автоматически пролонгирован на сезон-2022/2023.

«Зенит» досрочно завоевал чемпионский титул РПЛ в текущей кампании. Это четвертое подряд чемпионство для команды под руководством Семака.