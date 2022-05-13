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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пловец Рылов объяснил, почему не любит футбол

13 Мая 2022 • 12:10 Комментировать

Известный российский пловец Евгений Рылов рассказал журналистам причины, по которым он не очень любит футбол.

Рылов сказал ТАСС, что он не любит футбол, так как это командный вид спорта. Пловец отметил, что ему не нравится, когда его косяки могут навредить команде, но ему и не нравится, когда плохо играют партнёры. Двукратный олимпийский чемпион добавил, что вообще не может терпеть, когда человек целенаправленно ничего не делает.

Стоит отметить, что Евгений Рылов в детстве активно занимался футболом, а его отец является бывшим футболистом.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Евгений Рылов
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