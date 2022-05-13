Денис Попов: Газзаев один из лучших тренеров России

Экс-игрок ЦСКА, а ныне один из тренеров «Химок» Денис Попов высказался по поводу работы с бывшим наставником «армейцев» Валерием Газзаевым.

Попов сказал Sport24, что в плане достижений и результата Газзаев является лучшим тренером в его карьере. Экс-игрок отметил, что вообще считает Газзаева одним из лучших специалистов в нашей стране, хотя справиться с его нагрузками в тренировочном процессе было достаточно сложно.

Напомним, что вместе со столичными «армейцами» Валерий Газзаев выигрывал не только чемпионат и Кубок России, но и Кубок УЕФА.