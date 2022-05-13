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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

4 клуба РПЛ подали апелляцию на решение УЕФА по отстранению от еврокубков

13 Мая 2022 • 11:20 Комментировать (2)

Четыре команды из российского чемпионата подали апелляции в CAS по поводу решения УЕФА отстранить клубы РПЛ от участия в еврокубков в следующем сезоне.

ЦСКА, «Сочи», «Динамо» и питерский «Зенит» запросили ускоренное рассмотрение жалобы по поводу решения боссов УЕФА, которые запретили российским командам в следующем сезоне участвовать в еврокубках из-за ситуации на Украине. Клубы отмечают, что решение УЕФА противоречит всем спортивным принципам.

Напомним, что именно эти четыре российские команды на данный момент занимают места в топ-4, которые дают право играть в еврокубках.

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