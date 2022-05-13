Терюшков: Если бы не было Юрана, то «Химки» бы пригласили Черчесова

Один из руководителей «Химок» Роман Терюшков рассказал журналистам о том, что подмосковная команда хотела пригласить Станислава Черчесова на пост главного тренера.

Терюшков сказал Sport24, что Черчесов большой профессионал, который продолжает показывать достойные результаты во всех командах. Функционер отметил, что тренер сам выбрал «Ференцварош», но хочется верить, что он скоро снова вернётся в РПЛ. Терюшков добавил, что если бы не было Сергея Юрана, то «Химки» хотели бы пригласить именно Черчесова.

Напомним, что под руководством Станислава Черчесова футболисты венгерской команды выиграли чемпионат и Кубок.